Гол Тренина помог "Нэшвиллу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 12 ноября. "Нэшвилл" со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Сент-Луис" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" отличились Джордан Кайру (13-я и 17-я минуты), Владимир Тарасенко (49). У "Нэшвилла" шайбы забросили Мэтт Дюшен (21, 63), Люк Кунин (28), Яков Тренин (45).

Тарасенко забросил пятую шайбу в текущем сезоне, также за 12 матчей он сделал семь результативных передач, его одноклубник Клим Костин, Иван Барбашев и Павел Бучневич не сумели отличиться. Тренин забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, на его счету также две голевые передачи в 14 играх.

"Сент-Луис" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 18 очков в 12 матчах. "Нэшвилл" с 17 очками идет четвертым.

В следующем матче "Сент-Луис" сыграет в гостях против "Каролины", "Нэшвилл" на своей площадке встретится с "Аризоной". Обе игры пройдут 14 ноября.