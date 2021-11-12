Первый гол Ничушкина в сезоне НХЛ помог "Колорадо" разгромить "Ванкувер"

ТАСС, 12 ноября. "Колорадо" обыграл "Ванкувер" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" отличились Валерий Ничушкин (4-я минута), Габриэль Ландескуг (8), Микко Рантанен (12), Логан О'Коннор (32), Даррен Хелм (37), Девон Тейвз (40), Джей Ти Компер (52). У "Ванкувера" шайбу забросил Нилс Хёгландер (42), российский нападающий команды Василий Подколзин не сумел отличиться.

Ничушкин забросил первую шайбу в текущем сезоне, также на его счету одна результативная передача за две встречи. Он не играл с 14 октября, 4 ноября в СМИ появилась информация, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней обнаружен тестостерон, из-за чего хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация, которая не распространяется на НХЛ. Ничушкин выступал на Олимпийских играх 2014 года.

"Колорадо" занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 11 очков за 11 матчей, следующую игру команда проведет 14 ноября дома против "Сан-Хосе". "Ванкувер" с 12 очками в 14 встречах идет на предпоследней, седьмой строчке Тихоокеанского дивизиона, 14 ноября канадский клуб приедет в гости к "Вегасу".