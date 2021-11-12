Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Токио

ТАСС, 12 ноября. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Токио.

Спортсмены набрали 78,40 балла. Второе место занимают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

Произвольную программу пары представят 13 ноября.

Мишиной 20 лет, Галлямову - 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.