Фигуристы Тарасова и Морозов расстроены, что не обновили свой максимум на Гран-при Японии

ТАСС, 12 ноября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, недовольны своим катанием в короткой программе на этапе Гран-при в Японии, поскольку не смогли обновить на нем свой лучший результат. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.

На этапе Гран-при в Токио спортсмены получили 75,78 балла. На первом этапе серии в американском Лас-Вегасе результат спортсменов составил 80,36 балла.

"Впечатления не самые хорошие - сделана грубая ошибка, не получился прыжок, - рассказал после проката Морозов. - Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее".

На вопрос журналистов о совместной работе с Этери Тутберидзе, основным направлением работы которой является одиночное катание, Морозов рассказал: "Помимо Этери у нас в команде есть специалисты по парному катанию - целых три, это командная работа. Катаемся мы отдельно от одиночников, у нас отдельные часы. Она приходит к нам на лед, почти весь день на льду проводит".