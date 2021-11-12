Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали, что вдохновляются программами Загитовой и Ягудина

ТАСС, 12 ноября. Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов считают лучшими программы Алексея Ягудина на Олимпиаде 2002 года и Алины Загитовой на Играх в Пхёнчхане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на этапе Гран-при в Токио.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы, набрав 78,40 балла.

"За все время считаю потрясающими прокаты Алексея Ягудина в Солт-Лейк-Сити и Алины Загитовой в Пхёнчхане, - сказал Галлямов. - В парном катании на Играх в Пхёнчхане нас впечатлило выступление Алены Савченко и Бруно Массо".

"Мне нравилась программа Ксении Столбовой и Федора Климова "Семейка Адамс", она запоминается, ее ставил наш любимый хореограф Сан Саныч Степин (преподаватель актерского мастерства в академии русского балета имени Вагановой, скончавшийся в феврале - прим. ТАСС), это очень эмоциональная программа и близкий нам образ", - отметила Мишина.

Галлямов отметил, что ему нравится катание французских танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона: "Запомнилась их "Лунная соната". Смотрел их прокат на Гран-при в Турине - понравилось их катание. Действительно высший класс".