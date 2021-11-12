Фигуристы Мишина и Галлямов заявили, что рады присутствию болельщиков на Гран-при Японии

ТАСС, 12 ноября. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рады присутствию болельщиков на трибунах на этапе серии Гран-при в Японии. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы, набрав 78,40 балла. Второе место занимают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

"Мы достаточно долгое время готовились к таком ответственному сезону и рады приехать в Японию, чтобы показать нашу программу болельщикам, которым все-таки разрешили прийти. Их почти полные трибуны, и мы рады их поддержке. Мы выкладывались сегодня", - отметил Галлямов.

"Мы в Японии уже в третий раз, и каждый раз приятно выступать - японские зрители приходят с флагами, они всегда достают флаги тех стран, которые сейчас выступают. Российских флагов было очень много, хотя российских зрителей тут нет - Япония достаточно далеко. Нам приятно, нас это очень подбадривало и придавало энергии", - отметила Мишина.