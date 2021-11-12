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НХЛ

Голевая передача Капризова не помогла "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев
Кирилл Капризов ("Миннесота") AP Photo/Alex Gallardo
Описание
Кирилл Капризов ("Миннесота")
© AP Photo/Alex Gallardo

ТАСС, 12 ноября. "Миннесота" со счетом 2:3 на выезде проиграла "Вегасу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пол Коттер (7-я минута), Йонас Рёндбьерг (17) и Джонатан Маршессо (40). У проигравших отличились Джаред Сперджен (42) и Райан Хартман (54).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. На счету 24-летнего форварда три шайбы и восемь результативных передач в 13 играх регулярного чемпионата. Также результативный пас в активе российского защитника "Миннесоты" Дмитрия Куликова. В сезоне эта голевая передача стала для 31-летнего игрока обороны пятой при одной заброшенной шайбе.

"Миннесота" прервала серию из четырех побед подряд и с 18 очками после 13 матчей занимает второе место в Центральном дивизионе. "Вегас" набрал 16 очков после 14 игр и располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Миннесота" 14 ноября в гостях сыграет со "Сиэтлом", а "Вегас" в тот же день примет "Ванкувер".

В другом матче игрового дня "Анахайм" в гостях со счетом 7:4 обыграл "Сиэтл".

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