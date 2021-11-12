"Йокерит" сохранил лидерство в рейтинге эффективности клубов КХЛ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Финский "Йокерит" сохранил первое место в рейтинге эффективности клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Перед сезоном-2020/21 были пересмотрены параметры оценки деятельности клубов. Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает ряд критериев: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, расходы на оплату труда игроков, финансирование, несвоевременная оплата труда хоккеистов, посещаемость и заполняемость арены, ТВ-индекс и потенциал локального рынка, исполнение норм технического регламента, доходы от реализации лицензионной и билетной программ, работа со СМИ. Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по каждому показателю, данные по большинству параметров берутся за последние три сезона.

Первое место по итоговой оценке сохранил финский "Йокерит". Вторую строчку занимает омский "Авангард", далее идут московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", "Барыс" из Нур-Султана, ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург". Московское "Динамо" занимает 11-е место, а столичный "Спартак" - 15-е. В тройку худших клубов входят "Сочи", хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар".

Впервые оценка деятельности клубов была представлена совету директоров КХЛ в 2017 году. По итогам рейтинга из лиги в 2018 году были исключены новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" (Загреб). Спустя год по итогам рейтинга из КХЛ были исключены "Лада" (Тольятти) и "Югра" (Ханты-Мансийск).