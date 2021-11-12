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КХЛ

Андриевский покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Адмирал".

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Олег Горбенко
Александр Андриевский Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александр Андриевский
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Александр Андриевский покинул пост главного тренера владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Олег Горбенко, который входил в штаб Андриевского.

Андриевскому 53 года, он возглавлял "Адмирал" с августа, а также с 2015 по 2017 год. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф. Также белорусский специалист возглавлял клубы КХЛ "Сибирь", "Сочи" и минское "Динамо", с которым выиграл Кубок Шпенглера в 2009 году.

Горбенко 50 лет, он входил в тренерский штаб Андриевского. Ранее он работал тренером в пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар", ярославском "Локомотиве" и хабаровском "Амуре".

Владивостокский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 27 матчах.

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