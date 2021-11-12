Жулин остался доволен прокатом фигуристов Синициной и Кацалапова на Гран-при в Японии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в соревнованиях танцевальных дуэтов, Александр Жулин остался доволен прокатом спортсменов в ритм-танце на этапе Гран-при в Токио. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Фигуристы выиграли ритм-танец, заработав 86,33 балла.

"Все более или менее нормально, дискомфорта нет, - сказал Жулин о состоянии здоровья Кацалапова после ритм-танца. - Очень доволен прокатом, особенно понравилась скорость, с которой катали ребята. Оценка удовлетворила, хотя где-то проиграли в технической части, есть куда прибавлять и над чем работать".

"Условия строгие, но правила одинаковы для всех", - добавил Жулин, отвечая на вопрос о карантине и противоэпидемических мероприятиях, предпринимаемых на Гран-при в Токио.

Произвольный танец фигуристы представят 13 ноября.