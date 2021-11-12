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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Великобритания предложила России свой опыт в организации турниров по регби-7

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Великобритания предложила Российской Федерации свой опыт в организации турниров по регби-7 в преддверии Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

"Мы вышли с официальным предложением привезти тренера, предоставить тренерские методики в части подготовки к турниру по регби-7, - сказал Дьюэлл. - Поскольку вид спорта здесь только начинает развиваться, с учетом того, что у нас есть определенный опыт, мы хотели бы им поделиться".

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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