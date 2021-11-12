Фигуристка Усачева снялась с этапа Гран-при в Японии из-за полученной на разминке травмы

ТАСС, 12 ноября. Российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли со льда на руках после падения с двойного флипа во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Спортсменка снялась с соревнований.

"Во время отрыва в воздухе она почувствовала болевые ощущения, - сказал в эфире Первого канала Даниил Глейхенгауз, тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе, где занимается Усачева. - Тяжело подобрать слова, это было неожиданно для нас. Серьезных проблем со здоровьем не было, были небольшие мышечные повреждения, как и у всех спортсменов. Разные боли возникают, медицинский штаб следит за этим".