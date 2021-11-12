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Фигурное катание

Фигуристка Усачева снялась с этапа Гран-при в Японии из-за полученной на разминке травмы

Спортсменку после падения с прыжка унесли со льда на руках
Дарья Усачева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дарья Усачева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли со льда на руках после падения с двойного флипа во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Спортсменка снялась с соревнований.

"Во время отрыва в воздухе она почувствовала болевые ощущения, - сказал в эфире Первого канала Даниил Глейхенгауз, тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе, где занимается Усачева. - Тяжело подобрать слова, это было неожиданно для нас. Серьезных проблем со здоровьем не было, были небольшие мышечные повреждения, как и у всех спортсменов. Разные боли возникают, медицинский штаб следит за этим".

' Первый канал'

Сезон-2021/22 является для Усачевой дебютным на взрослом уровне. На этапе Гран-при в США 15-летняя фигуристка заняла второе место.

Усачева была единственной представительницей России на турнире в Японии в женском одиночном катании. Произвольную программу одиночницы представят 13 ноября.

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