Казанский прокомментирует матч между сборными Хорватии и России по футболу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Спортивный журналист и комментатор Денис Казанский прокомментирует заключительный матч сборной России в групповом турнире отбора на чемпионат мира 2022 года с командой Хорватии. Об этом сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

В сентябре Казанский покинул телеканал "Матч ТВ", на котором он работал с момента основания в 2015 году.

Матч между хорватами и россиянами станет дебютным для Казанского на Первом канале. Он также приглашен в качестве футбольного комментатора чемпионата мира 2022 года и чемпионата Европы 2024 года, в качестве хоккейного комментатора на играх Кубка Первого канала, чемпионата мира, молодежного чемпионата мира и Олимпийских игр.

"Олимпиада, молодежка, Катар, можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения - голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого [канала] - место легендарных личностей и голосов, попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы, - можете представить мои эмоции? Пора к микрофону, будет интересно", - сказал Казанский.

Матч между сборными России и Хорватии пройдет 14 ноября в Сплите и начнется в 17:00 мск. После девяти матчей отборочного цикла россияне возглавляют таблицу группы H с 22 очками, вторыми идут хорваты (20 очков), далее идут команды Словакии, Словении (обе - 11), Мальты и Кипра (обе - 5). Прямые путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Вторые команды сыграют в стыковых матчах.