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Фигурное катание

Фигуристка Трусова возобновит тренировки на следующей неделе

Спортсменка пропустила этап Гран-при в Японии из-за травмы ноги
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Российская фигуристка Александра Трусова, пропустившая этап серии Гран-при в Японии из-за травмы ноги, возобновит тренировки на следующей неделе. Об этом в эфире Первого канала заявил Даниил Глейхенгауз, тренер группы Этери Тутберидзе, в которой занимается Трусова.

"Саша на следующей неделе возобновит тренировки, и тогда мы уже будем понимать, как постепенно восстанавливаться и спокойно готовиться к чемпионату России", - сказал Глейхенгауз.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

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