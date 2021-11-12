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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала травму Усачевой на Гран-при Японии

Фигуристка получила повреждение во время разминки перед короткой программой, ее унесли со льда на руках
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает обидным падение российской фигуристки Дарьи Усачевой на разминке перед короткой программой на Гран-при Японии. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

В пятницу Усачева упала с двойного флипа на разминке перед короткой программой. Спортсменку унесли со льда на руках, после чего она снялась с соревнований.

"Даша прыгнула прыжок, и что-то случилось на флипе. Все пройдет, но, конечно, обидно. Самое главное, чтобы ничего серьезного. Думаю, повезут сейчас делать рентген", - сказала Тарасова.

Сезон-2021/22 является для Усачевой дебютным на взрослом уровне, она впервые участвовала во взрослом этапе Гран-при. На чемпионате России спортсменка была четвертой. На этапе Гран-при в США 15-летняя Усачева заняла второе место.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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