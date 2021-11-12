Фигуристки Акатьева и Петросян выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге

ТАСС, 12 ноября. Четырнадцатилетние фигуристки Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на взрослом чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире Первого канала сообщил Даниил Глейхенгауз, тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе, в которой занимаются спортсменки.

"Мы как раз добавили в их программы хореопоследовательность, удлинили музыку, и теперь у них такие же программы, как и у взрослых девушек, - рассказал Глейхенгауз. - Они будут выступать на чемпионате России".