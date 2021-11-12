Матч между сборными России и Кипра по футболу посетили 10 108 человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра в Санкт-Петербурге посетили 10 108 зрителей. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу разгромила киприотов в отборе к чемпионату мира

Шаг до Катара. Сборная России по футболу разгромила киприотов в отборе к чемпионату мира

Встреча прошла в четверг на "Газпром Арене" и завершилась победой сборной России со счетом 6:0.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (20 очков), далее располагаются сборные Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.