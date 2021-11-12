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ЧМ-2022 по футболу

Малафеев считает, что у футболистов сборной России есть проблемы с психологией

По мнению бывшего вратаря национальной команды, игроки действуют чрезмерно осторожно и расслабленно
Вячеслав Малафеев Антон Ваганов/ТАСС
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Вячеслав Малафеев
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России имеют проблемы с психологией и временами играют чрезмерно осторожно и расслабленно в матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Вячеслав Малафеев.

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"Как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были хорошие перестроения, - сказал Малафеев. - Но, конечно, не могу сказать, что все было идеально, - видно, что есть небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность и недооценка. Допускаю, что из-за этого мы и увидели с вами такой унылый первый тайм. Во втором тайме, конечно, все перевернулось - команда забила два гола за одну минуту, в таких условиях скованность пропадает, и мы увидели с вами вполне симпатичный футбол".

"Игра и конечный результат в целом для меня не являются сюрпризами. Все вполне логично, после таких матчей игрокам приятно готовиться к следующей игре, а уж тем более к игре, где все будет зависеть только от них самих. Это три очка, которые важны для нашего турнирного положения. Эта победа, без каких-либо сомнений, скажется положительно на наших футболистах в подготовке к важному матчу против сборной Хорватии", - добавил собеседник агентства.

Ворота сборной России в матче с киприотами защищал Матвей Сафонов, который провел третью подряд игру в отборочном турнире. "После каждого матча мне задается вопрос, можно ли назвать Сафонова вратарем номер один в составе сборной. Мне же все-таки хочется не спешить с такими выводами и просто смотреть за игрой команды в целом. В любом случае решает все тренерский состав", - заключил Малафеев.

После девяти сыгранных матчей сборная России, набравшая 22 очка, возглавляет турнирную таблицу группы H, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе, в заключительном туре россияне 14 ноября в Сплите сыграют с хорватами.

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