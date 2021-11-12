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ЧМ-2022 по футболу

Арбитра Сергея Иванова назначили на отборочный матч чемпионата мира Словения - Кипр

Встреча состоится 14 ноября в Любляне

ТАСС, 12 ноября. Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Словении и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится 14 ноября в Любляне.

Команды Словении и Кипра выступают в одной группе со сборной России. Словенцы и киприоты уже лишились шансов занять первые два места в группе. Сборная России, набравшая 22 очка, возглавляет турнирную таблицу группы H, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).

Иванову 37 лет. Он работает главным арбитром на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2012 года.

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ЧМ-2022 по футболу
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