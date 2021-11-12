Гендиректор "Зенита" отметил быстрый гол футболиста Ерохина в матче с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Александр Ерохин уже давно может претендовать на звание одного из самых скорострельных игроков. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Ерохин забил в отборочном матче чемпионата мира команде Кипра, открыв счет на четвертой минуте, а потом повторно отличился на 87-й. Россияне победили со счетом 6:0.

"Александр Ерохин уже давно может носить титул "Мистер скорострельность". Он и за "Зенит" забивал в короткое отведенное для него время очень быстрые голы, - сказал Медведев. - Рекорд был спустя три минуты после выхода на замену (в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" 24 октября - прим. ТАСС), отмечу и гол Мостового. Считаю, что это приятная особенность, но, самое главное, что наша сборная победила".

"Давайте пожелаем нашей команде хорошей игры, которая должна принести требуемый результат в матче с хорватами, и удачи, которая, конечно, всегда нужна в футболе. Вчерашний матч получился с крупным результатом, но, главное, что была команда на поле", - добавил Медведев.

Россияне проведут заключительный матч отборочного турнира на групповой стадии с хорватами в Сплите 14 ноября.