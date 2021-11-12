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Матч за мировую шахматную корону

Овечкин пожелал удачи Непомнящему в матче за мировую шахматную корону

Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае
Александр Овечкин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин пожелал удачи гроссмейстеру Яну Непомнящему в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян, привет, желаю удачи на первенстве мира в Дубае. Участие в битве за корону - уже огромное достижение. Но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, мы болеем за тебя, успехов и удачи", - сказал Овечкин.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичМатч за мировую шахматную корону
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