Овечкин пожелал удачи Непомнящему в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин пожелал удачи гроссмейстеру Яну Непомнящему в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.
"Ян, привет, желаю удачи на первенстве мира в Дубае. Участие в битве за корону - уже огромное достижение. Но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, мы болеем за тебя, успехов и удачи", - сказал Овечкин.
Нападающий "Вашингтона", трехкратный чемпион мира, звезда хоккея Александр Овечкин желает удачи Яну Непомнящему в матче на первенство мира в Дубае @ovi8 @lachesisq pic.twitter.com/6YUjaxmzQo— CFR (@ruchess_ru) November 12, 2021
Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.