Овечкин пожелал удачи Непомнящему в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин пожелал удачи гроссмейстеру Яну Непомнящему в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян, привет, желаю удачи на первенстве мира в Дубае. Участие в битве за корону - уже огромное достижение. Но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, мы болеем за тебя, успехов и удачи", - сказал Овечкин.