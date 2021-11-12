Шлеменко заявил, что пока не планирует проводить бой с Минеевым

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко пока не рассматривает возможность боя с соотечественником Владимиром Минеевым. Об этом Шлеменко рассказал ТАСС.

Ранее тренер Минеева Расул Магомедалиев сообщал ТАСС, что следующий бой его подопечный может провести против Шлеменко.

"У меня на него (Минеева - прим. ТАСС) нет планов, и я его пока не рассматриваю. У меня есть намного интереснее [планы], потом посмотрим. Намного интереснее бойцы. Первое - я дерусь за титул, после титула у меня тоже очень интересное противостояние, пока не имею права о нем говорить", - сказал Шлеменко.

Минееву 31 год, на его счету 16 побед, одно поражение, одна ничья. Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. 17 октября владелец лиги Eagle FC, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что у Шлеменко еще один бой по контракту, он будет драться за титул.