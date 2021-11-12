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Фигурное катание

Фигурист Игнатов признался, что смена часовых поясов сказывается на его самочувствии

На этапе Гран-при в Токио россиянин получил за короткую программу 90,54 балла

ТАСС, 12 ноября. Российскому фигуристу Макару Игнатову непросто дается трехкратная смена часовых поясов из-за участия в этапах серии Гран-при в Канаде и Японии. Об этом Игнатов рассказал журналистам после выступления с короткой программой на этапе Гран-при в Токио.

Несмотря на сложности, Игнатов исполнил в короткой программе четверной риттбергер и каскад из четверного и тройного тулупов. Фигурист впервые получил за свой прокат на серии Гран-при свыше 90 баллов - 90,54. На этапе в Канаде каскад спортсмену не удался, в Ванкувере Игнатов исполнил каскад из четверного и тройного тулупов.

"Были шероховатости, но даже при данных обстоятельствах по баллам это было лучше, чем в Канаде, - сказал фигурист. - Тяжело как-то третий часовой пояс менять - непонятно что, где и когда вообще".

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Фигурное катание
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