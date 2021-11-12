В Омске 27 ноября пройдет второй турнир промоушена Александра Шлеменко

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Второй турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Шлеменко пройдет в Омске 27 ноября. Как сообщил журналистам Шлеменко, он рассчитывает сделать этот турнир регулярным.

"Мы много работаем над тем, чтобы турнир стал регулярным. Лично мне хотелось бы, чтобы у Омска появился еще один узнаваемый бренд в виде профессионального турнира SFC, который смог бы во всем мире представлять наш регион в лучшем свете, показать и сильных бойцов, и наши традиции, и омский колорит", - сказал Шлеменко.

Он добавил, что организаторы рассматривают возможность того, чтобы третий турнир прошел в Омске в уже в новом ледовом дворце вместимостью 12 тыс. зрителей, который возводится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года на месте снесенной "Арены-Омск". Второй турнир пройдет на Омском велотреке, куда не смогут попасть все желающие, особенно с учетом пандемийных ограничений. В рамках соревнования пройдет 12 боев, в которых примут участие российские бойцы и спортсмены из Бразилии, Азербайджана, Молдавии и Бахрейна.

"Самое главное, для чего мы создали этот турнир, - чтобы бойцы со всего мира стремились попасть в наш город. Не уехать, как сейчас многие пытаются, а приехать и начать здесь карьеру", - подчеркнул Шлеменко.

Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.