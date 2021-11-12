Лыжник Устюгов выиграл спринт на международном турнире в Финляндии

ТАСС, 12 ноября. Российский лыжник Сергей Устюгов победил в классическом спринте на предсезонном международном турнире в Финляндии.

В финальном забеге Устюгов показал результат 3 минуты 04,57 секунды. Вторым стал его соотечественник Александр Терентьев (3.04,58), тройку замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (3.05,07). В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала немка Лаура Гиммлер (3.32.47), второе место заняла финка Анн Кюллёнен (3.32,88), третье - немка Виктория Карл (3.33,17), россиянка Наталья Непряева стала пятой (3.33,53).

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира и победителем многодневки "Тур де Ски".