Матыцин надеется, что настрой поможет российским футболистам в матче с хорватами

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин выразил надежду на то, что настрой, который был у российских футболистов и тренерского штаба в матче против сборной Кипра, позволяет рассчитывать на успех в игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг россияне дома победили киприотов со счетом 6:0. Последнюю игру группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

"6:0 - что тут можно сказать? По-моему, футболисты и тренер сказали все, теперь ждем воскресенья, потому что сборная Хорватии тоже выиграла со счетом 7:1 (у команды Мальты - прим. ТАСС), - сказал Матыцин. - Будет решающий матч, от него все зависит. Настрой, который был у футболистов, у тренерского штаба, позволяет рассчитывать на успешный исход для российской команды".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.