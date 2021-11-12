Организатор перелета футболиста Салы приговорен к 18 месяцам тюрьмы

ТАСС, 12 ноября. Суд валлийского Кардиффа приговорил предпринимателя Дэвида Хендерсона к 18 месяцам тюрьмы за создание угрозы безопасности людей при организации перелета аргентинского футболиста Эмилиано Салы из Франции в Великобританию. Об этом сообщает агентство AFP.

Легкомоторный PA 46 Malibu ("Малибу"), на борту которого находился Сала, вылетел 21 января 2019 года из аэропорта французского Нанта в Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе острова Гернси. Обломки самолета были обнаружены на морском дне через две недели в результате поисковой операции, которую сотрудники частной компании, нанятые родственниками аргентинца, проводили совместно с Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AIBB). Тело Салы было поднято со дна Ла-Манша, однако останков пилота среди обломков спасатели не обнаружили.

67-летнему Хендерсону грозило до семи лет заключения, однако вынесенный приговор означает, что он может рассчитывать на досрочное освобождение уже через 9 месяцев. Адвокаты осужденного, обращавшие внимание на его возраст и слабое здоровье, также рассматривают возможность оспорить решение суда.

В ходе состоявшихся ранее слушаний было подтверждено, что Хендерсон, ранее служивший в ВВС Великобритании, неоднократно нарушал правила осуществления частных рейсов и получал предупреждения от авиационных властей. Именно он договаривался о полете с пилотом разбившегося самолета Дэвидом Ибботсоном, у которого не было лицензии на осуществление коммерческих рейсов, а также полеты в ночное время. Долгое отсутствие у пилота практики ночных полетов стало одной из причин катастрофы.

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января 2019 года. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.