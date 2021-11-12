"Автомобилист" получил разрешение заполнять домашнюю арену на 30% во время матчей КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил екатеринбургскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" заполнять трибуны на 30% от вместимости арены на ближайшие домашние матчи. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Автомобилист получил согласование регионального Роспотребнадзора и министерства спорта о допуске на домашние матчи 30% зрителей от полной вместимости КРК "Уралец". Таким образом, ближайшие поединки нашей команды, которые пройдут в Екатеринбурге, - с "Нефтехимиком" (17 ноября), "Амуром" (19 ноября) и "Металлургом" (21 ноября) - смогут посетить более полутора тысяч зрителей", - говорится в сообщении.

Для доступа на арену необходим QR-код или справка о вакцинации от коронавирусной инфекции (в том числе первым компонентом) либо перенесенной болезни, или медицинский документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа. Также для доступа на арену необходим один из следующих документов, удостоверяющих личность - паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера.

Что касается зрителей до 18 лет, то они должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доступ зрителей до 18 лет на спортивный объект будет осуществляться только в сопровождении взрослого.