Кабмин планирует выделить субсидию ВФЛА на восстановление в World Athletics

ТАСС, 12 ноября. Правительство РФ подготовило законопроект об утверждении правил предоставления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) субсидии из федерального бюджета на выполнение критериев, необходимых для восстановления организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов .

8 октября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта при участии заинтересованных организаций принять меры, направленные на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и членства ВФЛА в World Athletics.

Согласно законопроекту, эффективность реализации субсидии будет оценивать Министерство спорта. ВФЛА должна будет предоставить отчеты о реализации выделенных средств и о достигнутых результатах.

В случае отказа в восстановлении членства в World Athletics или в случае выявления фактов несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии ВФЛА должна будет вернуть средства в федеральный бюджет.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С ноября 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио, тогда было принято решение вернуться к этой теме на осеннем заседании совета и на конгрессе World Athletics.