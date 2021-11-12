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Кризис в российской легкой атлетике

Кабмин планирует выделить субсидию ВФЛА на восстановление в World Athletics

Эффективность реализации субсидии будет оценивать Министерство спорта

ТАСС, 12 ноября. Правительство РФ подготовило законопроект об утверждении правил предоставления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) субсидии из федерального бюджета на выполнение критериев, необходимых для восстановления организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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8 октября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта при участии заинтересованных организаций принять меры, направленные на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и членства ВФЛА в World Athletics.

Согласно законопроекту, эффективность реализации субсидии будет оценивать Министерство спорта. ВФЛА должна будет предоставить отчеты о реализации выделенных средств и о достигнутых результатах.

В случае отказа в восстановлении членства в World Athletics или в случае выявления фактов несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии ВФЛА должна будет вернуть средства в федеральный бюджет.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С ноября 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио, тогда было принято решение вернуться к этой теме на осеннем заседании совета и на конгрессе World Athletics.

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Кризис в российской легкой атлетике
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