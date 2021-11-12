{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Бывший вратарь "Спартака" Гудачек стал хоккеистом рижского "Динамо"

Подробности соглашения не разглашаются

ТАСС, 12 ноября. Словацкий голкипер Юлиус Гудачек подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Рига). Об этом сообщает пресс-служба рижского клуба.

На эту тему
Бывший вратарь "Спартака" Гудачек пока не имеет предложений от клубов КХЛ
Бывший вратарь "Спартака" Гудачек пока не имеет предложений от клубов КХЛ

Срок соглашения с 33-летним вратарем не сообщается. В сентябре он подписал временный контракт со словацким клубом "Спишска-Нова-Вес", воспитанником которого является. Последним его клубом был московский "Спартак".

Гудачек выступал за "Спартак" с 2018 года, летом 2021 года покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Также в КХЛ он провел один сезон за череповецкую "Северсталь" и один матч в составе новосибирской "Сибири". В составе сборной Словакии стал серебряным призером чемпионата мира 2012 года, не сыграв ни одного матча.

Теги
КХЛ
Кубок Карьяла
Зубов заменит Браташа в качестве и. о. главного тренера сборной России на Кубке Карьяла
Браташ вынужден был покинуть расположение команды по личным причинам
Зубов заменит Браташа в качестве и. о. главного тренера сборной России на Кубке Карьяла
Читать полностью