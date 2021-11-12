Бывший вратарь "Спартака" Гудачек стал хоккеистом рижского "Динамо"

Срок соглашения с 33-летним вратарем не сообщается. В сентябре он подписал временный контракт со словацким клубом "Спишска-Нова-Вес", воспитанником которого является. Последним его клубом был московский "Спартак".

Гудачек выступал за "Спартак" с 2018 года, летом 2021 года покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Также в КХЛ он провел один сезон за череповецкую "Северсталь" и один матч в составе новосибирской "Сибири". В составе сборной Словакии стал серебряным призером чемпионата мира 2012 года, не сыграв ни одного матча.