Чемпионат России по прыжкам в воду в 2022 году пройдет на открытой воде

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам в воду 2022 года пройдет на открытой воде на базе училища олимпийского резерва в Пензе. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

"Важный старт [следующего года] - Чемпионат Европы. Он пройдет в августе в Риме. Осложняется тем, что он будет проводиться на открытой воде. Поэтому Чемпионат России мы решили тоже провести на открытой воде. Единственный находится в Пензе, в училище Олимпийского резерва в Ахунах", - сказала Моисеева.

Она отметила, что бассейн перед чемпионатом отремонтируют. "Потому что там давно уже не проводилось никаких соревнований. Мы каждое лето проводим тренировочные мероприятия для юниоров. Но Чемпионат России - это такой старт, когда все оборудование должно работать без проблем. Потому что и отбор, и открытая воды - это дополнительные сложности", - добавила главный тренер.

Чемпионат России по прыжкам в воду пройдет с 10 по 16 июля 2022 года. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Риме с 11 по 21 августа.