Моисеева рассказала, как будет выбран состав сборной по прыжкам в воду на чемпионат мира

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Состав сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта в Японии отберут по итогам Кубка России, мировых серий и Гран-при. Об том ТАСС в пятницу сообщила главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

"Основной состав перед выступлением на чемпионате мира пройдет контрольные соревнования в мировых сериях. Это два этапа, которые пройдут до чемпионата мира, - мировая серия в Казани и мировая серия в Канаде. Обязательно наши спортсмены должны будут выступить, посмотреть на своих соперников", - сказала Моисеева.

Неосновной состав, по ее словам, будет принимать участие в Гран-при. По итогам Кубка России, мировых серий и Гран-при будут выбраны спортсмены, которые войдут в сборную страны. "По итогам всех этих соревнований мы отберем команду к чемпионату мра. Комплексный отбор у нас будет", - отметила Моисеева.

Предсоревновательные сборы перед чемпионатом мира пройдут в Канадзаве (Япония). "Договоренность уже есть. Для акклиматизации. В России дальше Урала, дальше Екатеринбурга нет ни одного бассейна. Поэтому провести акклиматизацию в регионе России мы не можем. В Японии создают для нас условия "пузыря", где мы в полной изоляции, никто с нами не соприкасается. Они это обеспечивают", - добавила Моисеева.

Чемпионата мира по водным видам спорта пройдет в японской Фукуоке с 13 по 29 мая 2022 года. Изначально турнир должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что перенесенная из-за коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным.