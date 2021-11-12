МОК объявил призеров Олимпиады 2012 года после дисквалификации Ухова и Школиной

ТАСС, 12 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после аннулирования результатов дисквалифицированных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Дисквалификация легкоатлета Ухова сокращена с четырех до двух лет девяти месяцев

Всего были перераспределены результаты в пяти дисциплинах. В прыжках в высоту после аннулирования победы россиянина Ивана Ухова золотая медаль досталась американцу Эрику Кинарду, серебряными призерами стали катарец Мутаз Эсса Баршим, канадец Дерек Друэн и британец Роберт Грабарз. У женщин в прыжках в высоту была аннулирована бронзовая награда россиянки Светланы Школиной, ее получит испанка Рут Бейтия.

Пятого места была лишена прыгунья в длину Анна Назарова, четвертого - представительница Латвии Инета Радевича. Четвертое место по итогам перераспределения результатов заняла россиянка Людмила Колчанова, пятое - француженка Элуаз Лезюэр-Эмонен.

В гребле на каноэ серебряным призером на дистанции 200 м стал россиянин Иван Штыль после дисквалификации литовца Евгения Шуклина. Бронза на счету испанца Альфонсо Бенавидеса Лопеса де Айялы.

В вольной борьбе Билял Махов (весовая категория до 120 кг) признан победителем после аннулирования результатов представителя Узбекистана Артура Таймазова и грузина Давита Модзманашвили, но медаль россиянин сможет получить только после отбытия собственной дисквалификации (27 января 2024 года). Также золотую медаль получит иранец Комейл Гасеми.