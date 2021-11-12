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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге

Петербургский клуб выиграл у греческого "Олимпиакоса" со счетом 84:78
Джордан Микки и Алекс Пойтресс (оба - "Зенит") EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Джордан Микки и Алекс Пойтресс (оба - "Зенит")
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 12 ноября. Петербургский "Зенит" победил греческий "Олимпиакос" со счетом 84:78 в матче девятого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Коннер Фрэнкамп, набравший 16 очков. У "Олимпиакоса" 17 очков набрал Томас Уолкап. Форвард "Зенита" Матеуш Понитка набрал 706-е очко в Евролиге.

"Зенит" одержал третью победу подряд и сохранил седьмую строчку в турнирной таблице, имея шесть побед и три поражения. "Олимпиакос" прервал серию из трех побед, у греческого клуба такое же соотношение побед и поражений, однако благодаря дополнительным показателям он находится на четвертом месте.

Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет 17 ноября дома против германской "Альбы", "Олимпиакос" в этот же день сыграет в гостях с турецким клубом "Анадолу Эфес".

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