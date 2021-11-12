Три россиянина стали победителями во второй день Кубка мира по рукопашному бою в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россияне Диана Пятак, Дарья Крапивина и Владислав Фокин стали победителями в своих весовых категориях во второй день Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Крапивина стала победительницей в весовой категории до 50 кг. Пятак выиграла титул в абсолютной весовой категории (свыше 60 кг). В финале мужских соревнований в весовой категории до 90 кг Фокин оказался сильнее своего соотечественника Руслана Гилязова.

В первый день соревнований в четверг стали известны победители в дисциплинах "поединок" и "самооборона". В дисциплине "поединок" у женщин победительницами стали Дарья Вакулинская (до 65 кг), Юлия Санжарова (до 70 кг), Яна Медведева (до 75 кг) и Пятак (свыше 75 кг).

В дисциплине "самооборона" в возрастной категории от 18 до 37 лет победителем стал Егор Яковлев (свыше 85 кг). В возрастной категории от 38 до 49 лет дважды россияне заняли весь пьедестал почета. В весовой категории до 75 кг Роман Манухин занял первое место, Роман Котов и Михаил Ермаков - второе и третье соответственно. В весовой категории до 90 кг победителем стал Вячеслав Чернешев, вторым стал Станислав Николаев, третье место поделили Андрей Яйковский и Мергер Мархаев. В возрастной категории от 50 до 60 лет Дмитрий Пардаев и Владимир Сафонов заняли первое и второе места соответственно (до 85 кг). В этой же возрастной категории победителем стал Владимир Шишмарев (свыше 85 кг). В возрастной категории старше 60 лет первое место занял Андрей Шишкин (свыше 85 кг).

В заключительный день соревнований 13 ноября состоятся финалы мужских соревнований в весовых категориях до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг и до 75 кг. Также станет известен чемпион в абсолютном весе.

Кубок мира по рукопашному бою проходит в России впервые. Помимо медалей, победители соревнований получат звания заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса. В нынешних соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 37 стран. В 2020 году Кубок мира по рукопашному бою проходил в Минске. В этом году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Рукопашный бой как дисциплина появился в России, на сегодняшний день он развивается в 40 странах. Приоритетной задачей федерации сейчас является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта.