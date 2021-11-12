Российские шахматисты стартовали с победы над греками на командном чемпионате Европы

ТАСС, 12 ноября. Сборная России победила команду Греции в матче первого тура командного чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходят в Словении.

Россияне одержали победу в матче со счетом 3:1. Кирилл Алексеенко белыми фигурами обыграл Христоса Баникаса, Андрей Есипенко белыми фигурами победил Андреаса Келириса. Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с Димитриосом Мастровасилисом, а Владислав Артемьев - с Стаматисом Куркулосом-Ардитисом.

В женских соревнованиях российские шахматистки одолели представительниц Чехии со счетом 4:0. Александра Горячкина белыми фигурами победила Каролину Пильсову, Валентина Гунина - Наташу Рихтерову. Катерина Лагно черными фигурами одолела Магдалену Митурову, Алина Кашлинская - Карину Немцову.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года, женские соревнования - с 1992-го. В мужском турнире участвует 39 команд, в женском - 31. Формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы как у мужчин, так и у женщин являются сборные СССР и России. Советская мужская команда не изменено становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах. Россиянки из проведенных 13 чемпионатов Европы выиграли шесть. Трехкратным чемпионом Европы в составе сборной России является Грищук, у женщин столько же раз побеждала Горячкина.