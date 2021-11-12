Футболист "Уфы" Агаларов прокомментировал свой невызов в сборную России

ХИМКИ /Московская область/, 12 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов не переживает по поводу своего невызова в национальную сборную России на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года, он готов приносить пользу молодежной команде. Об этом Агаларов рассказал журналистам.

В пятницу молодежная сборная России на своем поле со счетом 3:0 победила сборную Словакии в матче отбора на чемпионат Европы 2023 года. Агаларов отметился забитым мячом.

"Я скажу, что лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах. Про невызов - я не переживаю по этому поводу. Готов принести пользу молодежной команде", - отметил Агаларов.

Также лучший бомбардир чемпионата России рассказал, как относится к новостям об уходе из "Уфы". "Я двигаюсь от матча к матчу, цель у меня на каждую игру, а что будет дальше - я не думаю. Выхожу на каждый матч, как на последний, стараюсь забить гол и принести пользу команде", - добавил футболист.

Сборные России и Словакии выступают в группе вместе с командами Испании, Северной Ирландии, Литвы и Мальты. Российская команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, в ее активе 12 очков после пяти матчей, столько же у испанцев, они опережают сборную России по дополнительным показателям, у них на одну игру меньше. Следующий матч россияне проведут дома против испанцев 16 ноября.