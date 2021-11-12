Арина Аверина назвала Винер-Усманову главным талисманом для себя и сестры

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова является главным талисманом для многократных чемпионок мира сестер Дины и Арины Авериных. Об этом гимнастки рассказали журналистам.

"Главный наш талисман - Ирина Александровна Винер-Усманова", - сказала Арина Аверина.

"Когда она рядом, нам проще и спокойнее выступать. Она нас очень хорошо настраивает. А так, есть игрушки, одна из которых засветилась - это сурикат, который всегда с нами после выступлений", - добавила Дина Аверина.

Дина Аверина в очередной раз заявила, что пока не готова говорить о возможности своего участия в Олимпийских играх 2024 года. "По поводу Парижа еще рано что-то говорить, до него еще 2,5 года. Я не знаю, что будет завтра", - заметила спортсменка.

Отвечая на вопрос о ближайших планах, Дина Аверина сказала: "Сейчас мы полетим в Испанию, там будут мастер-класс и выступление. А дальше будем думать. Если позволит здоровье, почему бы не продолжить, почему бы не попробовать; если нет, будем лечиться".

Как ранее сообщили ТАСС в оргкомитете гала-концерта Viravolta Jael, сестры Аверины планируют принять участие в этом мероприятии. Оно пройдет 21 ноября в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.