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ММА

В Bellator отреагировали на задержание брата Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов с другом были задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска в четверг

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организация Bellator следит за ситуацией с задержанием российского бойца Усмана Нурмагомедова. Об этом ТАСС заявили в организации.

"Bellator осведомлен о ситуации и следит за ее развитием", - сказал собеседник агентства.

Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом были задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска в четверг.

Позднее СК РФ завел уголовное дело по факту произошедшего.

Усман Нурмагомедов является бойцом Bellator и провел под эгидой организации три поединка.

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