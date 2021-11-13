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Футбол в России

Газизов: Агаларов в молодежной сборной доказывает, что является лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий "Уфы" отличился в матче квалификации чемпионата Европы против словаков

ТАСС, 12 ноября. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов своей игрой в составе молодежной сборной России доказывает, что по праву является лучшим бомбардиром национального первенства. Такое мнение выразил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В пятницу Агаларов в составе молодежной сборной России отличился в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы с командой Словакии (3:0). Нападающий является лучшим бомбардиром Тинькофф - Российской премьер-лиги, в его активе 11 забитых мячей.

"Гамид хорошо сыграл - сказал Газизов. - Забил гол, сделал свою работу, доказывает, что он лучший бомбардир сегодня в чемпионате. Теперь ждем игру с Испанией, думаю, что там тоже будет все хорошо".

Российская команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после пяти матчей, столько же у испанцев, они опережают сборную России по дополнительным показателям, у них на одну игру меньше. На третьей позиции расположилась команда Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), за ней идут сборные Словакии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 5 игр) и Мальты (3 очка, 4 игры). Следующий матч россияне проведут дома против испанцев 16 ноября.

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

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