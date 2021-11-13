Тренер Самоделкиной сообщил, что фигуристка будет усложнять программу к чемпионату России

ТАСС, 13 ноября. Российская фигуристка Софья Самоделкина намерена усложнить свою программу проката четверным лутцем и тройным акселем к предстоящему чемпионату России. Об этом заявил тренер Самоделкиной Сергей Давыдов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

10 ноября Самоделкина выиграла четвертый этап Кубка России.

"Один четверной прыжок - это не тот уровень, на который мы рассчитываем, - сказал Давыдов. - Мы уже на тренировках с четверным лутцем катаем. Настрой на три четверных прыжка в произвольной. И кроме того, хотим добавить в произвольную и тройной аксель. Раз уж мы отобрались на чемпионат России, то нам уже бояться нечего. Надо выходить и рисковать".

Самоделкиной 14 лет, она представляет школу ЦСКА. В текущем сезоне фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при и победительницей этапа Кубка России в Сочи.

Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.