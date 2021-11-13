Лиана Джоджуа провалила взвешивание перед боем в UFC

ТАСС, 13 ноября. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа провалила взвешивание перед поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Джоджуа не смогла уложиться в лимит весовой категории (до 57,15 кг), показав на весах лишние 1,13 кг перед боем против американки Кортни Кейси.

Как сообщили ТАСС в команде спортсменки, бой состоится, а Джоджуа отдаст 30% своего гонорара сопернице.

Турнир пройдет в ночь на воскресенье, его возглавит поединок между американцем Максом Холлоуэем и мексиканцем Яиром Родригесом.