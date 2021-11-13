Мугуруса победила Крейчикову в матче второго тура Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Мугурусы. Она посеяна на турнире под шестым номером, Крейчикова - под вторым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Мугурусой и Крейчиковой в группе играют чешка Каролина Плишкова (3) и представительница Эстонии Анетт Контавейт (8), которая уже гарантировала выход в 1/2 финала. В другом квартете выступают представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), гречанка Мария Саккари (4), Ига Свёнтек (5) из Польши и испанка Паула Бадоса (7).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.