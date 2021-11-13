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Фигурное катание

Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в соревновании пар

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла
Александр Галлямов и Анастасия Мишина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19-21 ноября во французском Гренобле.

Мишиной 20 лет, Галлямову - 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

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