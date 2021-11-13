Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали, что ценят друг друга за надежность и позитив

ТАСС, 13 ноября. Чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов ценят друг друга за надежность, позитивный настрой и стремление найти общее решение. Об этом спортсмены рассказали журналистам после победы на этапе Гран-при в Японии.

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

"Если говорить про тренировочный процесс, то мой партнер - надежный, ответственный, я могу ему доверять, - рассказала Мишина. - Он меня не уронит, а если уронит, то на себя. Мне с ним легко находить общий язык. У меня никогда не было каких-то сложностей, чтобы решить какую-то проблему, мы всегда находим решение, даже если кто-то не согласен с решением партнера".

"Настя - позитивная, может сохранять позитивный настрой, хотя бывают и не самые лучшие ситуации, - заметил Галлямов. - Она старается подбадривать меня, сохранять эту атмосферу и не дает ситуации пойти не по плану. Даже когда на тренировке что-то не получается, Настя может помочь, подбодрить, и во время проката что-то может сказать, и это немножко забавно. Конечно же, это очень мотивирует на дальнейшую продуктивную работу".