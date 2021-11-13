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Зубов: с молодыми хоккеистами работать интереснее, чем со взрослыми

После того, как Олег Браташ покинул сборную России на Кубке Карьяла по личным причинам, Зубов возглавил команду
И. о. главного тренера сборной России Сергей Зубов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
И. о. главного тренера сборной России Сергей Зубов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Работа с молодыми хоккеистами выглядит гораздо интереснее, чем с взрослой командой. Такое мнение журналистам высказал и. о. главного тренера сборной России Сергей Зубов.

В конце октября Федерация хоккея России объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла. После того, как Браташ покинул сборную по личным причинам, Зубов возглавил команду.

"Это новый вызов для меня, и какие-то требования, какие-то навыки приходится переосмысливать. Но работа с молодыми и талантливыми ребятами придает сил - это еще даже интереснее. Приятно видеть этот задор, эти эмоции ребят", - сказал Зубов.

Специалист рассказал, чему он учит молодых игроков. "Хотим играть на своих сильных качествах: это скорость, агрессия и индивидуальное мастерство, чтобы все было нацелено на атаку. Так играли ЦСКА, "Рейнджерс", "Питтсбург", за которые я выступал. Такой хоккей интересен зрителям", - подчеркнул он.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

В первом матче Кубка Карьяла сборная России проиграла команде Финляндии (0:3). В турнирной таблице лидирует сборная Швеции (3 очка), второй идет команда Финляндии (3), третье место занимают чехи (0), сборная России замыкает таблицу (0). Во втором туре в субботу россияне сыграют со шведами, финны - с чехами.

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