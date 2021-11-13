Зубов: с молодыми хоккеистами работать интереснее, чем со взрослыми

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Работа с молодыми хоккеистами выглядит гораздо интереснее, чем с взрослой командой. Такое мнение журналистам высказал и. о. главного тренера сборной России Сергей Зубов.

В конце октября Федерация хоккея России объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла. После того, как Браташ покинул сборную по личным причинам, Зубов возглавил команду.

"Это новый вызов для меня, и какие-то требования, какие-то навыки приходится переосмысливать. Но работа с молодыми и талантливыми ребятами придает сил - это еще даже интереснее. Приятно видеть этот задор, эти эмоции ребят", - сказал Зубов.

Специалист рассказал, чему он учит молодых игроков. "Хотим играть на своих сильных качествах: это скорость, агрессия и индивидуальное мастерство, чтобы все было нацелено на атаку. Так играли ЦСКА, "Рейнджерс", "Питтсбург", за которые я выступал. Такой хоккей интересен зрителям", - подчеркнул он.