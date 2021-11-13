Контракт Зубова с Федерацией хоккея России действует до конца сезона

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Соглашение Сергея Зубова с Федерацией хоккея России (ФХР) на должности тренера молодежной сборной действует до конца нынешнего сезона. Об этом Зубов рассказал журналистам.

В конце октября ФХР объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодежный чемпионат мира. После того, как Браташ покинул команду по личным причинам, Зубов возглавил команду в Хельсинки.

"Я был приятно взволнован вернуться в эту атмосферу. В сборной России уже много лет поддерживается высокий уровень, и у меня только положительные эмоции, - сказал Зубов. - Мой контракт действует до конца сезона".

Предыдущим местом работы Зубова было рижское "Динамо", которое он покинул в середине октября. "Что касается возвращения к работе в клубе, то здесь и сейчас я сконцентрирован на работе в ФХР, в сборной России. Что будет завтра и послезавтра - меня не интересует сегодня", - отметил он.

"Я все же русский, поэтому мне намного почетнее и интереснее работать здесь - на благо российского хоккея", - добавил он.

Специалист, который отвечал за работу с защитниками, рассказал о своих взаимоотношениях с членами штаба национальной сборной России. "У меня со всеми прекрасные отношения и в том тренерском штабе, где я работаю, и в том штабе, который будет готовить олимпийскую сборную. Считаю, что нам нужно объединиться и все силы направить на успешное выступление в Пекине", - отметил он.