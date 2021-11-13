Зубов заявил, что планирует быть на церемонии поднятия "Далласом" свитера с его номером

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов планирует отправиться в Даллас на церемонию поднятия символического свитера с его игровым номером под своды арены в конце января. Об этом он рассказал журналистам.

Церемония пройдет 28 января 2022 года во время матча с "Вашингтоном", джерси с 56-м номером, под которым выступал Зубов, будет поднято под своды арены.

"Планирую быть в Далласе в это время, надеюсь добраться. Я узнал о намерении клуба, когда мне оттуда позвонили, - это было сразу после включения меня в Зал хоккейной славы, - сказал Зубов. - Конечно, это не формальность и воспринимается так, что есть грусть о прошедших годах, проведенных за клуб. Все - живые люди, поддаемся эмоциям".

Зубов станет вторым российским игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чей свитер будет поднят под своды арены клуба НХЛ. Первым стал Павел Буре, его игровой номер был выведен из обращения "Ванкувером" в 2013 году.

За "Даллас" Зубов выступал с 1996 по 2009 годы, вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли (1999). В сезоне-1998/99 россиянин стал самым полезным игроком в плей-офф среди защитников и отдал больше всех передач среди игроков обороны. В 2013 году, в год 20-летия франшизы "Далласа", Зубов был избран болельщиками клуба в символическую сборную всех времен, получив место в первой паре защитников.