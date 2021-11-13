Жулин: фигурист Кацалапов проводит ежедневные восстановительные процедуры после травмы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду россиянин Никита Кацалапов ежедневно проводит восстановительные процедуры после травмы спины, благодаря чему на этапе серии Гран-при в Токио она не беспокоила спортсмена. Об этом тренер фигуристов Александр Жулин рассказал ТАСС после победы Кацалапова и Виктории Синициной на этапе серии в Японии.

Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов в субботу заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио. По сумме короткой и произвольной программ россияне набрали 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78), третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).

"Слава богу, что все закончилось именно так, - рассказал Жулин. - Спина у Никиты намного лучше, он каждый день делает восстановительные процедуры, и в Токио его ничего не беспокоило. Нужно добрать физических кондиций, чтобы программа выглядела здорово, но на сегодняшний день по "физике" они справились".

Следующим турниром фигуристов будет этап серии Гран-при в Сочи, который пройдет 26-28 ноября.

Синициной 26 лет, Кацалапову - 30, они являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы - победители чемпионата Европы 2020 года, серебряные призеры финала Гран-при (2018).

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19-21 ноября во французском Гренобле.