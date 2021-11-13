Поршнев выиграл масс-старт на контрольной тренировке сборной России по биатлону

ТАСС, 13 ноября. Никита Поршнев одержал победу в масс-старте на 13 км на контрольной тренировке мужской сборной России по биатлону. Тренировки проходят в Ханты-Мансийске.

Поршнев преодолел дистанцию за 36 минут 43,9 секунды без промахов, второе место занял Александр Поварницын (+8,2; 0). Третьим стал Даниил Серохвостов (+48,4; 3).

В пятницу прошли соревнования в спринте, победу одержал Ильназ Мухамедзянов - 29.07,4 (1). Второе место занял Поварницын (+5,3; 1), третьим стал Серохвостов (+17,5; 3).

На контрольных соревнованиях в Ханты-Мансийске отбирается шестой представитель сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что в первых этапах Кубка мира примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Международный зимний сезон начнется в конце ноября, первые этапы Кубка мира и Кубка IBU примет Швеция.